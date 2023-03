Il sindacato Fsp: "Basta violenze, situazione grave"

Nuova aggressione ai danni di un poliziotto tra le vie di Bologna. Nei giorni scorsi, un giovane agente stava eseguendo l’arresto di un pusher marocchino quando quest’ultimo, nel tentativo di fuga, gli ha sferrato un calcio provocandogli una frattura alla mano. L’agente era da poco rientrato in servizio dopo che, tre mesi fa, aveva riportato lesioni a un dito sempre durante l’arresto di uno spacciatore. La vicenda ha scatenato la reazione dell’Fsp: "Una situazione grave – dice il segretario nazionale Gianni Pollastri – e molto preoccupante che si sta sviluppando nell’indifferenza generale. Le reazioni violente sono ormai una costante. Tutti invocano la presenza e l’intervento della polizia, ma ormai la divisa ha perso il suo potere deterrente, affievolito da un sistema punitivo eccessivamente blando che non dissuade ormai nessuno dal far prevalere con violenza e arroganza le proprie posizioni".