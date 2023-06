Il sindaco al viceministro "Ecco le opere più urgenti"

A tu per tu con il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami. Ieri mattina il viceministro era presente nel municipio San Giovanni in Persiceto per un saluto agli amministratori comunali. Bignami è stato accolto nella sala consiliare dal sindaco Lorenzo Pellegatti e dalla giunta comunale (nella foto). Per l’occasione hanno partecipato consiglieri comunali, presidenti delle consulte di frazione e rappresentanti locali delle forze dell’ordine.

"E’ raro – dice Pellegatti – che ministri e viceministri vengano nei comuni di provincia e ho molto apprezzato la visita. A Bignami abbiamo fatto presente diverse questioni. In primis la riapertura della caserma dei carabinieri a San Matteo della Decima". Il primo cittadino ha poi ricordato la bretella di collegamento SP2 – località Budrie. La necessità di realizzare la bretella è dovuta all’allontanamento del traffico di scorrimento da questa frazione, considerando anche il fatto cha le carreggiate della strada principale hanno dimensioni non adeguate. Inoltre con l’apertura del casello autostradale A1 uscita Valsamoggia il traffico di autoarticolati è incrementato notevolmente, in quanto è utilizzata come strada di collegamento. E ancora, la realizzazione della rotonda nell’ex SP3 - via Fanin, strada molto trafficata. Il problema si pone soprattutto negli orari di punta. Servirebbe una rotatoria. Inoltre quest’ultima rallenterebbe anche la velocità degli autoveicoli.

"A sud, in via Castagnolo e zone limitrofe – continua Pellegatti –, sono in corso di attuazione dei comparti urbanistici. Per evitare che tali comparti possano fare ricadere il traffico su strade esistenti del centro è necessario realizzare le rampe di collegamento alla SP3". E aggiunge: "Ho poi ricordato la rampa di uscita SP3 – via Montirone. E’ già presente la rampa di accesso alla SP3 ma manca la rampa di discesa. Anche in questa zona è in corso la realizzazione di un comparto urbanistico". "Quello in Comune a San Giovanni – dice Bignami – è stato un incontro utile per comprendere più approfonditamente ancora le necessità di un territorio che seguo da tempo e che, grazie alla giunta Pellegatti, sta divenendo sempre più efficiente e capace di affrontare le esigenze dei suoi abitanti". E per quanto riguarda le tensioni tra il governo e la Regione sui fondi per la ricostruzione post - alluvione, il governatore Bonaccini ha chiesto 2,3 miliardi, Bignami sorvola brevemente. "Ricordo che – afferma il viceministro – la cura del territorio è competenza della Regione. E sulla richiesta fondi siamo in attesa di riceve la documentazione che abbiamo chiesto alla Regione giovedì scorso".

Pier Luigi Trombetta