Il sindaco alla Bolognina "Più agenti e basta impunità Stato e residenti ci aiutino"

di Rosalba Carbutti

Il sindaco Matteo Lepore è tornato in Bolognina. E tra una visita ai negozianti del mercatino di via Albani, un incontro con i comitati, un giro al parco Fondo Comini e alla parrocchia di San Cristoforo, il primo cittadino ha riacceso i riflettori su un quartiere dal doppio volto. Da una parte simbolo della rigenerazione urbana, con alcuni punti, come piazza Lucio Dalla, che ti proietta in un contesto simil berlinese, dall’altra luogo della città da tempo sotto le lente per situazioni di spaccio e degrado. Oggi Lepore tornerà nel quartiere, per incontrare altri cittadini, e contemporaneamente si riunirà anche il comitato per l’ordine pubblico dove il focus sarà proprio sulla Bolognina.

"Il quartiere negli anni è migliorato – dice dal centro di piazza Lucio Dalla, mentre gli skater si scatenano incuranti della calura – e oggi molti lo scelgono per viverci. Non è un quartiere perduto, ma che ha voglia di riscatto. Sono stato anche a casa di alcuni cittadini che mi hanno aperto i loro appartamenti e ho visto dalle finestre le varie situazioni". C’è però la necessità di una collaborazione a tutti i livelli: con i cittadini, con le forze dell’ordine e con il ministero. Da qui, in asse con il questore Isabella Fusiello che già nei giorni scorsi aveva lamentato come le richieste di misure cautelari per i pusher del quartiere fossero ferme, ’chiama’ la magistratura: "È necessario che chi compie reati in alcune strade della Bolognina, poi non ci rientri più". Per questo, ripete, "qui tutti devono fare la propria parte. Servono più agenti e risorse da parte del ministero dell’Interno e più garanzie sul fatto che gli spacciatori fermati dalle forze dell’ordine (che ringrazio) non tornino dopo due giorni nella stessa strada. I cittadini ci chiedono questo: che non ci sia impunità". Temi, queste, che saranno al tavolo di oggi sull’ordine pubblico e la sicurezza.

"Abbiamo chiesto di fare un punto dopo la firma del Protocollo sulla sicurezza con il ministro Matteo Piantedosi, sei mesi fa. Finalmente – sottolinea il primo cittadino – è arrivata la possibilità d’incontrare il prefetto, il questore e le altre forze dell’ordine per un confronto a 360 gradi". Per il resto, Lepore rivendica gli interventi sulla Bolognina, lo sblocco delle case Acer, l’aumento di attività commerciali, contandone 715 in più nel quartiere, i tanti che scelgono la Bolognina per viverci. Sono, infatti, negli ultimi quattro anni 600 gli italiani (tra cui anche diversi studenti) che hanno deciso di comprare o affittare casa qui, mentre sono 65 in meno le persone straniere.

"È un luogo dove si fa impresa. Ci sono opportunità economiche, vicini ci sono la stazione e il people mover e, per questo, valutiamo misure ad hoc per sostenere le attività commerciali", dice il sindaco. Che, però, ammette anche le criticità della zona: " È indubbio che in alcune strade ci sia stato un peggioramento dello spaccio e del consumo di droga. E, per questo, vanno bonificate. Come Comune ci stiamo impegnando per rafforzare i presidi sociali ed educativi perché non vogliamo che i ragazzi che vivono qui diventino manovalanza della criminalità organizzata". Infine, un accenno, alle ronde, paventate l’altro giorno dal comitato ’Progetto Bolognina’: "Non servono. I cittadini devono fare segnalazioni, ma non sostituirsi alle forze dell’ordine. Quello che conta è lavorare insieme".