Il sindaco ascolti la voce dei cittadini

Più di quattromila voti e una netta, nettissima, contrarietà alla Città 30 così come è stata pensata e, dallo scorso martedì, realizzata, sulle strade di Bologna. Non avrà le dimensioni di un vero e proprio referendum cittadino, ma il sondaggio multicanale (carta e web) lanciato dal Carlino ha dato un esito di fronte al quale l’amministrazione può trarre spunti interessanti di riflessione. E fa il paio con il malessere e la frustrazione diffusi che si respirano in città, non solo sui social, in questi giorni. Malessere perché tanti, troppi cittadini – a partire da chi in strada ci lavora, autisti di bus e taxi in primis – hanno visto peggiorare la loro quotidianità nel tragitto casa-lavoro e viceversa, con le ricadute del caso sulla loro qualità della vita.