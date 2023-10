"Non conosciamo la persona arrestata. Ci risulta essere da noi in una struttura seguita da Asp Bologna da pochi mesi, aveva appena iniziato il periodo di integrazione. Condanna assoluta per un reato sul quale non possono esserci attenuanti". Così il sindaco di Granarolo, Alessandro Ricci, dopo la notizia della violenza sessuale in via Amendola. Come è stato comunicato anche dagli inquirenti, lo straniero ritenuto responsabile "è una persona del Sai di via Irma Bandiera: si trovava nell’appartamento da giugno e aveva iniziato il periodo di inserimento. Verrà allontanato dalla struttura a prescindere dall’evoluzione degli aspetti giudiziari". A parlarne è anche Officine Solidali, realtà collegata all’Arci che gestisce il Sai: "Ci teniamo a esprimere la massima vicinanza nei confronti della donna colpita. Condanniamo fermamente quanto successo: la violenza sulle donne è, purtroppo, senza confine e noi ci stiamo battendo molto per questo, ma crediamo, altrettanto strenuamente, nei percorsi di accoglienza dei migranti. Questo non deve danneggiare né colpire tutti quei migranti a cui vengono negati i diritti".

Zoe Pederzini