Il sindaco di San Lazzaro "In campo gli psicologi"

Vuole rassicurare i suoi cittadini che l’amministrazione ha messo, e sta mettendo in campo, attività e servizi per prevenire il disagio giovanili. Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro precisa che ci sono psicologi all’interno delle scuole, nel centro per le famiglie ed educatori su strada.

Sindaco, qualche problema c’è tra i giovani. Troppa violenza.

"C’è un disagio al quale bisogna porre correttivi, ma intanto vorrei rassicurare i genitori che la prima aggressione, grave ma non con quegli esiti fisici così allarmanti come era sembrato in un primo momento, si è verificato sabato mattina fuori da una scuola di San Lazzaro, ma poi l’altra aggressione è stata all’esterno di una discoteca di Ozzano e i ragazzi identificati sono tutti residenti tra Ozzano e Monterenzio. I carabinieri stanno preparando la richiesta per i fogli di via: nel territorio del Comune non potranno più entrare".

Cosa sta succedendo tra questi ragazzini?

"Gli anni di lockdown della pandemia e della didattica a distanza hanno inibito tutta la sfera delle relazioni, dall’empatia alla vicinanza. Il mondo era solo virtuale e l’altro era visto come foriero di minaccia, di malattia. Proprio nell’età in cui lo sviluppo relazionale è fondamentale, questo è diventato fonte di alienazione. Per questo quando le scuole hanno terminato l’anno scolastico, nel giugno 2020, siamo stati il primo comune italiano che ha voluto che i ragazzi si salutassero nel parco all’aria aperta, ma di persona, proprio per potersi rivedere. Ma non è l’unico problema".

Quale altro?

"Il disagio vissuto dai genitori che avevano perso il lavoro si è drammaticamente riversato sui figli. Per questo da subito abbiamo aperto uno sportello nelle scuole, gratuito, con uno psicologo e il servizio è stato allestito anche per i genitori al centro famiglie, mentre nelle strade ci sono degli educatori. Sono professionisti di 2324 anni che cercando di intercettare i problemi nei luoghi di aggregazione dei giovani, cercando di indirizzarli verso attività sportive anche di tipo un po’ diverso come lo skate, la mountain bike, il parkour".

Ci sono cittadini che chiedono più controlli. Cosa ne pensa?

"I controlli si stanno effettuando, fuori dalle scuole con polizia locale, carabinieri e unità cinofile. Ma il problema deve essere affrontato a monte: bisogna intercettare il disagio prima".

Gli psicologi sono un servizio gratuito che sicuramente ha un costo notevole. Come si riescono a trovare i fondi?

"Ci sono accordi che abbiamo stipulato con l’Azienda Usl e cercheremo di implementare il servizio perché le richieste arrivano in continuazione. E sono vere e proprie grida di aiuto".

Quali altri strumenti pensa si possano mettere in campo per intercettare il disagio giovanile prima che sfoci in violenza?

"Serve un patto di reciproca fiducia tra famiglie e istituzioni. Se un genitore percepisce qualcosa che non va nel proprio figlio non abbia timore o vergogna di chiederci aiuto".

Monica Raschi