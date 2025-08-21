Il sindaco: "Ex Pedretti? La palazzina si farà"

"Tutte le strade percorribili sono state battute. Tutti gli scenari più probabili, anche quelli più complessi, sono stati presi in esame dai nostri tecnici. E la soluzione rimasta è una e una sola: nell’area dell’ex Pedretti sarà realizzata la palazzina licenziata con un progetto di piazza e di servizi ai cittadini molto ampio". Così Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio risponde alle domande che Simona Larghetti, consigliera regionale Avs (Alleanza Verdi e Sinistra), ha posto nella sua interrogazione al presidente della giunta regionale dell’Emilia Romagna in merito alle soluzioni alternative al progetto nell’ex Pedretti. "La consigliera Larghetti – ha subito precisato il sindaco Ruggeri – dimentica un particolare molto importante in questa vicenda".

Quale?

"In tutta la partita Pedretti non giocano solo le istituzioni (il Comune di Casalecchio, la Regione o altri enti, ndr), ma c’è anche un privato che su quell’area ha dei diritti acquisiti che risalgono almeno a venti anni fa. Diritti che non sono stati concessi dall’attuale amministrazione comunale da me presieduta, bensì da un’altra giunta comunale casalecchiese e di cui facevano parte anche alcuni attuali consiglieri comunali (della lista Centrosinistra per Casalecchio, ndr) che oggi sono in minoranza".

Ci sono stati contatti nei mesi scorsi tra Casalecchio e Regione sulla cessione delle aree dell’ex ferrovia Casalecchio-Vignola, come chiesto dalla consigliera Larghetti, ove trasferire le volumetrie previste nell’area ex Pedretti?

"Ripeto: sono state effettuate tutte le verifiche possibili e immaginabili per una soluzione alternativa a quella del progetto da realizzare nell’area ex Pedretti. E tutte con esito negativo".

E c’è da sperare che in tempi brevi, come chiede sempre la consigliera Larghetti, le aree ex ferroviarie possano diventare comunali?

"Per la pianificazione di un ente pubblico sono pochi o sono molti tre, quattro o cinque anni di attesa per il passaggio di quelle aree al Comune? E, soprattutto, per un privato che ha già aspettato 20 anni per vedere riconosciuti i propri diritti? E che potrebbe rispondere anche con cause milionarie pur di poter vederli realizzati? E, poi, fatemelo dire: realizzare una palazzina di nove piani, vicino ad altre di sette, non è certo una replica di City Life, del quartiere con i grattacieli di Milano!".

A che punto è l’iter di rilascio delle concessioni e del progetto esecutivo?

"Tutta la partita tornerà in consiglio comunale in autunno".

Nicodemo Mele