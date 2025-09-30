Il sindaco incontra Curcio: "Serve un altro milione"

"I soldi non bastano per riparare i danni causati dalle frane prodotte dalle alluvioni di un anno fa. In alcuni casi i costi sono addirittura raddoppiati". Parola di Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi, che qualche giorno fa ha incontrato Fabrizio Curcio, commissario straordinario alla ricostruzione nei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna. "Per via Ancognano, come per via Rasiglio, via Colliva e via Rupe – ha rivelato il sindaco – i finanziamenti già ottenuti non sono sufficienti a coprire il costo effettivo delle opere di ripristino delle diverse frane. A progettazione esecutiva terminata e con l’aggravamento dei dissesti dovuto alle alluvioni di ottobre 2024, i costi sono sostanzialmente raddoppiati. Servono risorse aggiuntive per un valore complessivo di circa un milione di euro". Il sindaco si è soffermato anche sulle situazioni di via Boschi e via Sant’Anna. "Con l’esondazione dei torrenti Lavino e Olivetta – ha raccontato – in via Boschi è collassato il ponte che dà accesso ad alcune abitazioni private. A sua volta il torrente Olivetta in via Sant’Anna ha eroso in più punti parte del piano stradale. In entrambi i casi la viabilità è stata ripristinata con soluzioni provvisorie. Dopo un sopralluogo congiunto con i servizi regionali competenti, si cercheranno possibili soluzioni in grado di ripristinare in via definitiva la viabilità". Anche la mitigazione del rischio idrogeologico è stata al centro dell’incontro con il commissario Curcio. "Ci ha spiegato – è stato il resoconto del sindaco Parmeggiani – come una delle principali novità della Legge 101 sia l’introduzione del programma straordinario pluriennale (2027-2038) da un miliardo di euro. Un piano che affiancherà le attività ordinarie di difesa del suolo. La suddivisione delle risorse sarà definita con il supporto della cabina di coordinamento e delle Autorità di Bacino, mentre la governance è affidata ai presidenti delle Regioni, con strumenti derogatori e semplificati per accelerare l’attuazione".

n. m.