Il sindaco incontra gli studenti

Il sindaco Matteo Lepore ieri ha incontrato gli studenti delle classi seconde e terze secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo 14 per affrontare i temi legati al diritto di cittadinanza. Si tratta

del primo di una serie

di incontri di sensibilizzazione sulla cittadinanza organizzati dal Comune insieme al Centro RiESco, con il coinvolgimento dei referenti intercultura delle scuole. "Oggi e per le prossime settimane – spiega Lepore – saremo nelle scuole di Bologna per confrontarci con gli studenti e le studentesse su temi fondamentali come quello della cittadinanza, su cosa significa essere cittadini a Bologna e per coinvolgerli nella vita della città". Finora sono stati fissati undici incontri in altrettante scuole negli Istituti Comprensivi.