Il sindaco incontra i cittadini al centro sociale di San Biagio

Primo appuntamento, domani alle 20.30, al centro sociale San Biagio di Casalecchio, per il ciclo di incontri tra cittadini e amministratori della città. In primo piano i problemi del quartiere popolare di più recente formazione, alle prese con difficoltà sociali, con progetti di trasformazione urbanistica, col tema sempre attuale del decoro urbano, con fenomeni ripetuti di abbandono di rifiuti e di servizi ancora carenti. Al centro dell’iniziativa, spiega il sindaco Ruggeri, la volontà della giunta di confrontarsi sul futuro di questo territorio che soffre la lontananza dal centro della cittadina sul Reno così da potere approfondire i temi amministrativi di interesse per la cittadinanza, con l’obiettivo di ascoltare i residenti e trovare soluzioni condivise, mettendo il bene della comunità al primo posto.