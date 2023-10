Il sindaco incontra le associazioni

Come cambierà la viabilità nei prossimi giorni? Resteranno le transenne nell’area intorno alla Garisenda previste fino a oggi? L’area off limits a traffico e bus potrebbe allargarsi, ma l’eventuale rivoluzione della mobilità verrà annunciata oggi dal sindaco Matteo Lepore (che ieri su Facebook ha postato una foto delle Due Torri con due cuori rossoblù). Prima degli approfondimenti del caso, il primo cittadino incontrerà le associazioni di categoria e si attende qualche provvedimento per tamponare eventuali chiusure più lunghe.

Ad oggi l’area chiusa riguarda il tratto di via San Vitale, da via Zamboni a via Rizzoli, ma visto che dovranno partire i lavori per mettere in sicurezza la Torre (si parla di una sorta d’ingabbiamento) nelle ultime ore si sono fatte diverse valutazioni in merito. Non è escluso, poi, che anche in futuro l’area sotto le Due Torri possa rimanere pedonalizzata.