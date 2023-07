Il Sindaco Lepore ascolta i cittadini della Bolognina, Siulp chiede certezza della pena

Il sindaco Matteo Lepore, con la sua giunta, sarà da lunedì per due giorni in Bolognina per ascoltare le preoccupazioni dei cittadini su spaccio e delinquenza. Con il primo cittadino saranno presenti anche la presidente di Quartiere Federica Mazzoni, la polizia locale e i settori del Comune interessati. "Le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini sono importanti, soprattutto legate allo spaccio – ha spiegato il sindaco –, con questa iniziativa vogliamo dare un segnale della presenza delle istituzioni serio e determinato. Faremo dei sopralluoghi, voglio sincerarmi in prima persona delle questioni e chiederò anche alle forze dell’ordine di essere presenti".

Intanto, è arrivato il plauso del sindacato Siulp a "colleghe e colleghi che stanno facendo il possibile per dare risposte ai cittadini della Bolognina, particolare per la dilagante presenza di spacciatori. E alla tenacia e l’impegno che il questore Isabella Fusiello sta profondendo per arrestare fenomeni delittuosi che si trascinano da anni". Il segretario Amedeo Landino, auspica "celerità nell’adozione di misure cautelari, per non annullare gli straordinari sforzi che stiamo facendo. Il rischio è che la percezione di impunità possa trasformarsi in aggressività nei confronti degli operatori, con il conseguente risultato di una maggiore pericolosità nella gestione di certi soggetti e la vanificazione dell’intensa attività della Squadra Mobile e delle Volanti. Serve un approdo normativo che metta al centro certezza della pena. L’appello è alla politica: non è possibile assistere a misure blande nei confronti di soggetti che si macchiano di delitti gravi e violenti".