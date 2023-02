Il sindaco Lepore esulta "Ora il Pd può cambiare" E i fan del governatore: "Al lavoro per unire"

di Rosalba Carbutti

Il comitato di Elly Schlein già alle 23 aveva certificato la svolta (non a caso) davanti al circolo della Bolognina. Esulta per il ribaltone in città (che, invece, aveva fatto vincere Stefano Bonaccini nei circoli, sebbene di poco) il sindaco Matteo Lepore, al fianco di Elly anche l’altra sera al Dumbo.

"Grazie Elly, il coraggio del cambiamento", le prime parole su Facebook, dopo i risultati che danno Schlein vicina al 60% sotto le Due Torri. E una previsione: "Adesso unità e ricerca della felicità. Perché la lotta contro le diseguaglianze e le ingiustizie parte da qui. Insieme ce la faremo", dice il sindaco che ringrazia i volontari delle primarie e il milione e passa di elettori in tutta Italia ai gazebo. "Un fatto politico enorme, la democrazia", conclude il sindaco, felice di sventolare la bandiera della città più progressista d’Italia.

Festeggia, subito poco dopo i primi risultati, anche l’ex Sardina Mattia Santori, come Elly neoiscritto al Pd. "È un voto libero che lancia una fortissima richiesta di cambiamento. Il Partito democratico, con almeno dieci anni di ritardo, ha finalmente espresso una leadership femminile. Chi ha gestito il partito fino a oggi dovrebbe chiedersi come mai quella leadership sia arrivata da fuori". Non manca un "ringraziamento a Stefano per la bella sfida", ma anche una punzecchiatura velenosa: "Oggi anche chi dei suoi ha passato le ultime settimane a proporere un ticket dovrebbe fare un bagno di umiltà e di realismo", le parole di Santori.

A commentare i dati bolognesi dalla parte di Bonaccini, invece, ci pensa Matteo Meogrossi, vice segretario del Pd di Bologna, in prima linea nel comitato ’Energia popolare’: "Il dato bolognese ci consegna una netta affermazione di Stefano Bonaccini tra gli iscritti alle convenzioni, così come non possiamo non essere soddisfatti del risultato altrettanto netto ottenuto alle primarie nella federazione e nalle città metropolitana di Bologna. Voglio ringraziare le tante donne e uomini del Pd di Bologna che si sono impegnate in settimane di campagna elettorale. Elly Schlein afferma il suo successo soprattutto nella città di Bologna. Un risultato questo che vede la nostra area metropolitana divisa in due che dovrà da domani portare tutte e tutti ad un grande lavoro di sforzo per unire le due anime emerse in questo congresso".

Restano silenti, invece, i tanti amministratori locali e dirigenti accorsi alla Casa dei popoli di Casalecchio, quartier generale del governatore emiliano-romagnolo. "L’amarezza c’è. Condividiamo in toto le parole di Stefano" che si è messo a disposizione del partito. Parole che arrivano a tarda sera, dopo una giornata partita con entusiasmo, salvo poi virare nella preoccupazione e, infine, nello sconforto.

"Ora tocca a Elly indicare la strada", il primo augurio alla neosegretaria del Pd, la prima donna alla guida dell’ex partitone e la prima a sovvertire ai gazebo i risultati dei circoli.