Il sindaco Lepore: "Il governo agisca o ci tuteleremo"

Il sindaco Matteo Lepore è categorico: o il governo deve mettere in sicurezza in nodo di Bologna oppure "dovremo seriamente pensare a come tutelarci". Così il primo cittadino ieri è tornato sul tema della sicurezza dell’asse tangenziale-autostrada che attraversa la città, all’indomani della lettera inviata al ministro Matteo Salvini dopo l’incidente mortale avvenuto nei giorni scorsi. Lepore ne ha parlato a margine di un’iniziativa al centro sportivo Arcoveggio, alla vigilia della manifestazione del pomeriggio pomeriggio organizzata dai movimenti cittadini contro il cambiamento climatico. Proprio l’addio al progetto di allargamento del Passante è una delle richieste principali delle associazioni ambientaliste.

"Al momento la discussione penso che debba essere fatta per gradi – frena Lepore – eviterei di dividerci fra di noi a Bologna in questo momento, quando dobbiamo chiedere una cosa che è molto importante: la sicurezza dell’attuale Passante. Molti parlano del futuro Passante, a me interessa la sicurezza, l’inquinamento e il rumore dell’attuale. Si devono dare risposte ai cittadini sul traffico dell’attuale Passante".

Quindi, avverte il sindaco, "benissimo stracciarsi le vesti sul futuro, ma io innanzitutto porterei a casa quello che il governo e Autostrade ci devono, perché hanno sottoscritto degli accordi molto chiari. Sono tre miliardi di euro che devono essere spesi per i bolognesi. Se non verranno spesi sarà colpa di questo governo – ripete chiaro e tondo Lepore – e penso che dovremo seriamente pensare anche a come tutelarci. Perché purtroppo le persone continuano a fare incidenti, manca una corsia d’emergenza e ci sono cantieri che vengono svolti per piccole manutenzioni, quando avremmo invece bisogno di rifare interi raccordi".

Quindi, insiste il sindaco, "sicuramente la questione di prospettiva è importante. Ma invito tutti adesso a concentrarsi sul fatto che il governo e Autostrade vanno richiamati agli impegni, a piantare tutti gli alberi che hanno tagliato e a sistemare tutti gli svincoli che non sono in sicurezza. Poi parleremo del resto".

Sul fronte ambientale, rivendica poi Lepore, "siamo incisivi". Il piano per la neutralità carbonica al 2030 prevede "11 miliardi di euro di investimenti – ricorda il primo cittadino – stiamo facendo cose importanti sulle energie rinnovabili, abbiamo fatto un investimento su tutti gli edifici pubblici e anche sull’edilizia residenziale: oltre 16.000 sono le utenze che hanno avuto una riduzione di mille euro l’anno in bolletta grazie a questo intervento. Siamo la città in Italia che sta facendo di più, quindi sicuramente si può fare tanto, ma in Italia la città che sta facendo di più su questo è Bologna".