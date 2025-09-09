Il sindaco Lepore pressa il ministro Piantedosi: "Ok patto, ma servono più uomini e mezzi"

BOLOGNA

Modello Bologna sulla sicurezza? Può darsi. Ma non è scontato l’esito dell’incontro di sabato 13 settembre tra il sindaco Matteo Lepore e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che torna sotto le Torri per (ri)firmare il patto sulla sicurezza con il Comune. Sotto la lente del Viminale – come anticipato dal Carlino – un pacchetto di misure che potrebbe, poi, essere esportato in altre città. Il contesto in cui si terrà questo confronto, però, è quello della ’guerra’ sull’operazione pipe del crack fornite gratis dall’amministrazione. Un’operazione che da Roma a Bologna fa discutere, mettendo sotto le lente la Bolognina, prima periferia della città, dove lo spaccio sta ’colonizzando’ il quartiere. Lepore – che in settimana presenterà in Procura un dossier sullo spaccio in Bolognina – chiederà a Piantedosi, ex prefetto di Bologna, uno scatto: "Servono un nuovo posto di polizia proprio in Bolognina, ma anche più uomini e mezzi". Tema caldo sono le ’zone rosse’, aree dove è vietato l’ingresso a persone considerate pericolose o con precedenti penali. Per il sindaco "in Bolognina non servono, perché qui agiscono persone di origine nigeriana, un gruppo molto organizzato che minaccia i cittadini. Non so se si può parlare di mafia, lo stabiliranno le indagini. Lo Stato deve fare di più".

ros. carb.