Il sindaco licenzia l’assessora, l’ira dei Verdi

Monia Vincenzi non è più assessore all’Ambiente a Loiano. E scatta la polemica. A dare la comunicazione ufficiale era stato, ieri mattina, il sindaco Roberto Serafini: "Questi primi sei mesi di mandato mi hanno consentito di valutare in dettaglio le competenze disponibili e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel nostro programma. Contemporaneamente si sono affinate sinergie e rapporti di reciproca fiducia, consentendomi una visione più chiara della composizione della squadra che voglio avere al mio fianco. Per questo ho deciso di esercitare la prerogativa, esclusiva del sindaco, che consente di sostituire uno o più assessori all’interno della Giunta per segnare un cambio di passo su alcuni temi e rafforzare il rapporto fiduciario di delega coi miei collaboratori. Ho pertanto revocato a Monia Vincenzi il ruolo di assessore con delega all’Ambiente e alla Transizione Ecologica e l’ho affidato a Daniela Benni, che avrà le stesse deleghe in aggiunta a quella al Turismo e Territorio, già affidatale in precedenza. Restano invariate le altre deleghe". Un assetto che il sindaco giudica "più funzionale" per le sfide future.

Durissima la reazione dei Verdi, di cui la Vincenzi fa parte. Danny Labriola e Valentina Marassi di Europa Verde non fanno sconti: "Vincenzi è un’importante esponente di Europa Verde ed è da sempre impegnata sui temi dell’ecologia. Da giugno 2024 ad oggi ha messo a disposizione del Comune la sua competenza e sensibilità ambientale, oltre che umana. Il suo impegno e la sua autorevolezza sono diventate scomode per sindaco e maggioranza? Con questo incomprensibile licenziamento il sindaco dichiara di voler segnare un cambio di passo su alcuni temi. Noi invece riteniamo che questa scelta farà fare un passo indietro all’amministrazione e a pagarne le conseguenze sarà l’intera comunità. Con la sua ostilità verso le idee dei Verdi, il Partito Democratico mostra una preoccupante debolezza politica e culturale. Nell’esprimere solidarietà alla nostra amica Monia, rilanciamo con ancora più forza le nostre battaglie per la salvaguardia dell’ambiente e il diritto alla salute".

Zoe Pederzini