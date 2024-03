Il sindaco Martelli: "Sulla crisi Marelli risultato straordinario per il nostro territorio"

"Sono molto soddisfatto di come sta evolvendo la situazione. Ma non riesco a mantenere un atteggiamento neutrale dopo aver sentito le due offerte. Tuttavia cercherò per rispetto di tutti di essere il più corretto possibile". Così il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli, dopo l’incontro di mercoledì scorso in videoconferenza al ministero delle Imprese, in cui sono state svelate le offerte per l’acquisto dello stabilimento: in campo due pretendenti, la piemontese Tecnomeccanica e la multinazionale Niche Fusina. E pare che Tecnomeccanica sia la favorita.

"Ci sono sul tavolo – dice il primo cittadino – due offerte interessanti, naturalmente ho le mie preferenze, ma per correttezza e rispetto dei sindacati e della proprietà, non le dico. Martedì prossimo è in programma un nuovo incontro dove la proprietà Marelli, dopo aver valutato le due offerte, comunicherà con quale delle due aziende proseguirà la trattativai". A parere di Martelli entro fine marzo inizio aprile si concluderà la trattativa con i sindacati riguardo le decisioni che riguardano i lavoratori. Ed è previsto il subentro della nuova proprietà entro inizio giugno: "Siamo di fronte a un risultato straordinario. Perché abbiamo salvato un sito industriale fondamentale per il territorio".

p. l. t.