Il sindaco Matteo Lepore in missione all’estero Incontro con i primi cittadini di Parigi e Tirana

A Parigi per incontrare la prima cittadina Anne Hidalgo, a Tirana per un faccia a faccia con il collega Erion Veliaj. Sono alcune delle prossime missioni internazionali del sindaco Matteo Lepore che, ieri mattina, ha avuto con Veliaj un colloquio in videoconferenza: iniziativa che rientra nell’ambito delle buone relazioni che da sempre caratterizzano le due città, come sottolineano da Palazzo D’Accursio.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati alcuni dei temi che saranno al centro dell’agenda in questa nuova fase di scambi: dal ruolo che entrambe le città possono ricoprire nell’area del Mediterraneo, alla cultura; dall’innovazione tecnologica ai trasporti; dalla rigenerazione urbana alla coesione sociale. A Bologna risiedono circa 2.700 cittadini albanesi e molti altri in questi anni hanno vissuto, lavorato e studiato nella nostra città, segnala il Comune, per poi tornare in Albania, ricoprendo ruoli ed incarichi di primo livello in diversi settori: dall’imprenditoria alla ricerca, al lavoro nelle istituzioni. Lepore asarà a Tirana in autunno. Intanto, il 4 settembre il sindaco volerà a Parigi e in agenda c’è anche un incontro con Hidalgo; il costo stimato della missione è di 950 euro, scrive la direzione generale di Palazzo D’Accursio autorizzando la spesa.