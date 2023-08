Il sindaco Nanni: "Vietato bere l’acqua delle fontane"

L’acqua che sgorga dalle fontane di Casa Calistri e di Poggio dei Boschi non è conforme ad alcuni parametri microbiologici, pertanto il sindaco Giuseppe Nanni ha pubblicato una ordinanza che vieta l’utilizzo a scopi alimentari se non previa bollitura per almeno 10 minuti. Il provvedimento si è reso necessario dopo la nota del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl. Per una maggiore sicurezza degli utenti a tali fontane, gli appartenenti alla forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza dell’ordinanza.