Il sindaco omaggia Colgan "Un cittadino modello"

Mattinata di festa in Comune a Ozzano. Accompagnato dalla consigliera comunale Stefania Fazzi e da Daniela Nuti Ignatiuk, personal trainer, consulente di benessere, è arrivato in municipio l’ozzanese David Colgan, fresco vincitore della 42 chilometri della Bologna Marathon. Ad accoglierlo il sindaco Luca Lelli che si è detto onorato di omaggiarlo con una targa con la quale l’amministrazione comunale ha voluto congratularsi con il suo concittadino più illustre dal punto di vista sportivo, per gli splendidi risultati ottenuti, oltre alla vittoria nella Bologna Marathon, anche nel recente piazzamento di rilievo nel campionato mondiale di Ironman che si è tenuto alle Hawaii nell’ottobre scorso. L’esempio sportivo di Colgan lo sta cogliendo in pieno la consigliera Stefania Fazzi, già appassionata di corsa e maratona, che proprio grazie ai consigli di Colgan, ha iniziato, circa 3 anni, a fare maratone non più solo a livello amatoriale. "Sono orgoglioso ovviamente dei risultati ottenuti – racconta David –, soprattutto se si considera il fatto che io non sono uno sportivo professionista. Lavoro a Bologna alla Gd gruppo Coesia e spesso per lavoro faccio anche parecchie trasferte all’estero. Il tempo per allenarmi cerco sempre di ritagliarmelo, fra gli impegni lavorativi e quelli familiari. Ci vuole davvero tanta tenacia e tanta passione, come ha detto il sindaco Lelli, ma ormai la corsa fa parte integrante della mia vita. La vittoria nella Bologna Marathon alla seconda partecipazione (la prima arrivai secondo) mi ha fatto davvero tanto piacere".

Colgan, poi, aggiunge: "Vincere in casa è sempre una grande emozione. Abito a Ozzano ormai da 13 anni e mi sento parte integrante di questa comunità che mi ha accolto, fin da subito, con grande calore. Molti conoscono Ozzano dell’Emilia e lo identificano come uno dei Comuni che si trova lungo la rinomata e conosciuta via Emilia, ma, per chi ci abita, Ozzano è tanto di più e di certo la parte più bella non è quella lungo la via Emilia. Correre lungo le molte piste ciclo-pedonali e lungo le strade che portano sulle colline da San Pietro a Settefonti è un’esperienza che avvicina le persone alla natura ed i panorami che si vedono lasciano senza fiato. Sono ben felice di far conoscere Ozzano nel mondo". "David è ormai un cittadino del mondo – sottolinea il sindaco Lelli –. Lo gira in lungo e in largo sia per motivi di lavoro che sportivi, ma Ozzano e la comunità ozzanese sono sempre nel suo cuore. Non posso dimenticare quando nel luglio 2020, in piena emergenza da coronavirus, accettò subito la nostra proposta, in collaborazione con l’Istituto Ramazzini e i laboratori dell’Iret, di fare da testimonial e di farsi fotografare mentre effettuava un test sierologico. Lui uomo di sport, conosciuto, apprezzato ed ammirato, non esitò a prestare il suo volto per convincere, con il suo esempio, gli ozzanesi a prestare la massima attenzione al virus e ad effettuare i necessari e dovuti test".

Zoe Pederzini