Il sindaco reintegra l’ex assessore. Alla Benaglia la delega alla Cultura

Se ne era andata per motivi personali quasi all’improvviso e altrettanto improvvisamente è rientrata: Silvia Benaglia torna a prendere il suo posto di assessore alla Cultura e Turismo a Pianoro. È di ieri l’ufficialità da parte del sindaco Franca Filippini: "Sono trascorsi poco più di due anni dalle dimissioni dell’assessore Benaglia, la quale per motivi personali aveva dovuto interrompere il suo incarico nel 2021. In questo lasso di tempo abbiamo continuato a lavorare su quelle tematiche care all’amministrazione, come cultura, associazionismo, commercio di vicinato, poichè le deleghe lasciate vacanti sono rientrate sotto il mio coordinamento diretto. In questo ultimi mesi, dopo la tragedia idrogeologica che ha colpito le nostre zone, ho capito quanto gli anni che stiamo attraversando così complicati e sfidanti, richiedano la mia completa attenzione e disponibilità sulle tematiche di forte interesse anche nazionale. Per questo motivo ho maturato l’idea di designare un nuovo assessore che possa dedicarsi alle deleghe culturali. Ho deciso quindi di reintegrare Silvia Benaglia all’interno della Giunta".

C’è però chi, come il consigliere FdI Luca D’Oristano, ha alcune obiezioni: "Ancora una volta sindaco e Giunta dimostrano incapacità amministrativa reintegrando un assessore del quale il Comune ha fatto a meno fino ad oggi. Mancano ancora sei mesi alla fine del mandato e la cosa che riesce meglio al sindaco è utilizzare soldi pubblici in un assessore anziché destinarli a beneficio del territorio e delle sue infrastrutture. È l’ennesima conferma della carente capacità amministrativa di sindaco e Giunta, mentre hanno una comprovata predisposizione a non perdersi alcuna "passerella" che però non abbia necessità di manutenzione come, ad esempio, quelle ammalorate e segnalate al Comune sul torrente Zena".

Zoe Pederzini