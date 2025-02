"Il sindaco reintegri subito il giornalista licenziato"

Una mozione, della lista civica Calderara in Comune, sarà discussa domani, nel consiglio comunale di Calderara, e riguarda la recente revoca dell’incarico, da parte del sindaco Giampiero Falzone, dell’addetto che curava, tra l’altro, i comunicati del Comune. "Invitiamo – dice la capogruppo Sara Nanetti – i cittadini, i giornalisti e chiunque abbia a cuore la libertà di informazione a seguire il dibattito; difendere l’informazione pubblica significa difendere il diritto dei cittadini a sapere. Il meccanismo usato dal sindaco – per assumere il giornalista poi licenziato – che riguarda una nomina fiduciaria, è formalmente legittimo. Ma se usato in modo strumentale, diventa politicamente inaccettabile". E aggiunge: "L’allontanamento del giornalista che lavorava in Comune non è una semplice scelta gestionale, è un chiaro segnale politico, su come questa amministrazione intende disporre della comunicazione pubblica: non più un servizio ai cittadini, ma un mezzo per consolidare il potere della giunta. Nella mozione chiediamo tra l’altro "il reintegro immediato del giornalista".

Non si fa aspettare la replica del sindaco. "Il Comune – afferma Falzone – non ha mai assunto un giornalista per fare il giornalista, ma ha assunto una figura, peraltro priva di laurea e quindi correttamente inquadrata, con compiti di istruttore tecnico. Tra le cui mansioni c’erano la gestione dell’agenda di sindaco e giunta, del consiglio comunale dei ragazzi, del sito istituzionale. Compiti che nulla hanno a che fare con la mansione di giornalista, anche perché nel proprio organigramma il Comune non ha un ufficio stampa".

"Appare quantomeno singolare – sottolinea il primo cittadino – che un gruppo di opposizione si occupi di un fiduciario del sindaco, perché di questo si tratta, e venendo meno il rapporto di fiducia si è provveduto alla revoca. Che è cosa diversa, come si vorrebbe far passare, dal licenziamento".

Pier Luigi Trombetta