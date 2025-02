Il sindaco Santoni coordinatore dei piccoli Comuni dell’Anci

Si è insediata nei giorni scorsi a Roma la nuova Consulta nazionale dei piccoli comuni, che ha visto riuniti il nuovo coordinare nazionale Alessandro Santoni, primo cittadino di San Benedetto, assieme ai coordinatori di tutte le regioni d’Italia ed alla struttura tecnica di Anci. La Consulta nazionale dei piccoli comuni, ossia quelli con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, costituisce una parte fondamentale dell’ufficio di Presidenza Anci, il cui fine è quello di svolgere attività propositive, promozionali e di programmazione di iniziative politiche e tecniche rivolte al conseguimento degli obiettivi di interesse dei Piccoli Comuni e alla loro valorizzazione.

"L’incontro ha rappresentato non solo il formale insediamento della nuova Consulta Nazionale, ma ci ha dato fin da subito l’opportunità di affrontare le modalità di lavoro dei prossimi 5 anni. Dunque un primo fondamentale momento di confronto per l’avvio dell’attività di questo importante organo istituzionale, con l’obiettivo generale condiviso di arrivare alla definizione di un’azione strutturale, strutturata e coordinata con altri settori Anci, capace di fare sintesi sugli argomenti più rilevanti per i piccoli Comuni d’Italia, da prospettare al Governo nazionale in una logica di confronto costruttivo", ha dichiarato il neo coordinatore Santoni.