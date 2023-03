Il sindaco: "Scuole sicure"

"Congetture frutto di errate, lacunose e sommarie conclusioni e che consegnano una falsata rappresentazione della realtà". Così il sindaco Fausto Tinti esordisce replicando al consigliere comunale di Prima Castello (in quota Fratelli d’Italia) Giovanni Bottiglieri, che nei giorni scorsi, dopo un accesso agli atti e la presa in visione di delibere e autorizzazioni dei lustri passati, aveva denunciato come "le condizioni di agibilità dell’intero complesso Albertazzi-Pizzigotti, realizzato negli anni ’30, non sarebbero più garantite". Secca la replica del primo cittadino: "Non è assolutamente corrispondente al vero che le condizioni di agibilità dell’intero complesso Albertazzi-Pizzigotti non sarebbero più garantite come sostiene Prima Castello. Fare esternazioni e strumentalizzazione allarmistiche di questo tipo non ha alcun senso se non quello di spaventare volutamente i cittadini che devono, invece, aver chiaro che gli interventi effettuati costantemente sulla struttura dimostrano l’attenzione profusa da questa amministrazione e dai due dirigenti scolastici coinvolti".