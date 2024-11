Il sindaco Serafini mappa i dissesti:: "Finanziati già diciotto interventi"

Frane che attraversano il territorio appenninico di Loiano causando spesso interruzioni stradali o deviazioni. Alcune sono state causate dall’ultima alluvione altre, invece, sono preesistenti. A fare il punto, nei giorni scorsi, il primo cittadino Roberto Serafini: "Ad oggi 18 interventi sono finanziati dalla struttura commissariale, trattandosi di dissesti causati dagli eventi di maggio 2023: via Prato Grande, con progettazione da affidare, via Gragnano, con progettazioni già affidate, via Gragnano (scarpate) dove l’intervento è già stato eseguito, via San Vincenzo, con progettazione da affidare, via Scascoli, con progetti in corso di approvazione, via Raighera/Roncobertolo, con progettazioni già affidate, via Simiani, con progettazione già affidata, via Roncastaldo, con progettazione da affidare, via Panoramica, con progettazioni da affidare, via Molino a vento dove l’intervento è già stato eseguito, via Pozzi con progettazione da affidare, via del Poggio con intervento in carico alla struttura commissariale, via Brilli con intervento in carico alla struttura commissariale".

Serafini, poi, precisa: "Ad oggi si è provveduto all’affidamento della gran parte delle progettazioni ed entro la fine dell’anno si prevede di affidare tutti gli incarichi di progettazione rimanenti. Per i lavori più complessi che riguardano via Gragnano, via Poggio e via Brilli possiamo dire che per via del Poggio e via Brilli la struttura commissariale ha comunicato nell’incontro avuto giorni fa che entro aprile-maggio 2025 affideranno i lavori e entro giugno 2026 saranno ultimati; orientativamente lo stesso tempo ci vorrà per gli interventi sulle frane di via Gragnano in considerazione dell’inserimento degli interventi nel Pnrr. I restanti lavori dipenderanno dalla complessità della progettazione, dalla disponibilità dei tecnici, dalle condizioni climatiche e dalla possibilità di trovare ditte specializzate e immediatamente disponibili.

Per quanto riguarda la progettazione degli interventi di via Gragnano, con particolare riferimento al dissesto principale verso via Santa Margherita, la stessa si è rivelata particolarmente complessa sia dal punto di vista strutturale che operativo per i grandi volumi di terra e inerti da movimentare oltre che per la morfologia dell’area interessata".

Zoe Pederzini