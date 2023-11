Il sindaco-tifoso Tinti: "Una casa per le Vu nere a Castel San Pietro?. Una valida alternativa"

"Bologna è la sede ideale per la Virtus, ma se Zanetti optasse per un piano B, noi ci siamo e ci saremo". Difficile dismettere i panni del tifoso per chi, proprio sotto il post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, indossa una felpa nera con sotto in bell’evidenza la t-shirt delle Vu nere, eppure il sindaco-ultrà Fausto Tinti (che dice "Sono tifoso sin da ragazzino, ho l’abbonamento in curva, ma gli amici mi ‘trascinano’ nel parterre"), almeno per una decina di righe lascia da parte la fede cestistica e irrompe sul tema caldo della provocatoria minaccia del patron Zanetti di ‘traslocare’ a Castel San Pietro la Virtus Arena, partendo da quella che per lui è una solida certezza. "La casa della Virtus è Bologna, su questo non ci piove – esordisce al telefono, mentre cerca con scarsi risultati di sconfiggere una fastidiosa sindrome influenzale -, ma se il patron Zanetti intendesse valutare un piano B, noi ci saremo".

D’altronde, sottolinea, "il progetto Virtus di Zanetti e di Carlo Gherardi di Crif merita massimo rispetto da chiunque, e sinceramente trovo i bolognesi un bel po’ distratti sul tema. L’occasione di rendere possibile la realizzazione della Virtus Arena alla prima squadra della città è troppo gustosa per farsela scappare", gongola Tinti, che per un attimo torna a indossare la canotta bianco e nera e lancia una provocazione, che non passerà inosservata soprattutto ai tifosi fortitudini. Fiele da derby a parte, "allargare gli orizzonti e fare di Castel San Pietro Terme la casa delle Vu nere, che hanno tantissimi tifosi anche a Castello e nei dintorni, sarebbe una validissima alternativa".

Ancor più valida se si considera che, proprio a proposito di Crif – che ha messo sempre più radici nella società virtussina negli ultimi anni –, il colosso del suo fondatore Gherardi ha ad Osteria Grande un terreno pronto da mettere a disposizione per ospitare una struttura come quella che vorrebbe Zanetti.

"La voce del ‘trasloco’ a Castel San Pietro venne fuori già un paio d’anni fa, ne parlai con Gherardi, che però confermò come l’intenzione di Zanetti fosse quella di restare a Bologna – spiega Tinti –. Ora sono passati più di due anni, appunto, e se permangono problematiche è comprensibile che il tema possa tornare fuori. Comunque ripeto, come amministrazione comunale eravamo pronti due anni fa e siamo pronti anche oggi". I tempi di realizzazione dell’Arena poi, giura Tinti nel cavalcare la campagna bianconera in salsa castellana, "potrebbero essere anche molto brevi, quasi da sorpasso sul capoluogo: in fondo a mancare è un semplice permesso di costruire. E il Comune è proprio l’ente preposto a concederlo".