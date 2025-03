Il sindaco tra i residenti, via agli incontri nelle frazioni: "Ascolto le vostre proposte"

Il sindaco tra i cittadini. L’amministrazione comunale del paese di Loiano sta incontrando i cittadini in una serie di appuntamenti presso le frazioni del Comune, con l’obiettivo di promuovere un confronto diretto finalizzato a informare e a raccogliere idee e proposte, così da costruire un percorso di collaborazione reciproca per il benessere sociale. Per la frazione di Roncastaldo, l’appuntamento è previsto oggi, mercoledì 26 marzo, alle ore 20.30, presso la trattoria da Angela in via Roncastaldo 17. Per la frazione di Bibulano, invece, l’appuntamento è previsto mercoledì prossimo, 2 aprile, alle ore 20.30, all’interno del ristorante La Ghinda in via Savena 29.

Gli incontri presso le frazioni ancora mancanti sono attualmente in corso di programmazione. Come specificato dal sindaco Roberto Serafini tramite la pagina web del Comune: "La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa. Per informazioni è possibile contattare Giulio Masiello, assessore ai Rapporti con le frazioni, al recapito telefonico 3389781332 oppure alla mail giulio.masiello@comune.loiano.bologna.it. In alternativa, è possibile contattare anche l’assessore Daniela Benni al numero telefonico 3392433913".