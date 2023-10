Il sindaco: "Un progetto per far rivivere Alberino"

Giorni fa la frazione di Molinella di San Pietro Capofiume (Alberino) si è svegliata con i rumori della demolizione di parte degli edifici del centro storico. "Tutto nasce diversi decenni fa, quando nonostante un mercato dell’edilizia in forte crescita, i privati non riuscirono a trovare una soluzione per rilanciare una fetta consistente degli immobili presenti nel centro della frazione - dichiara il sindaco Dario Mantovani. Nel 2018 aggiunge – dopo averle provate tutte con i privati, abbiamo deciso di rilevare l’area tramite la società partecipata del Comune, con l’intento di abbattere e, gradualmente, ricostruire".

Da lì in poi una lunga serie di trafile burocratiche: "Dopo i primi abbattimenti delle superfetazioni accessorie, nel 2019, per abbattere il resto della struttura abbiamo atteso per un anno e mezzo il parere della Sovrintendenza. Acquisito quello dapprima la verifica se potevamo avere accesso al bonus 110 per fare l’operazione, poi la crisi energetica che squassato i conti degli enti locali ritardando ulteriormente l’operazione. Un calvario, ma alla fine ci siamo".

I lavori di abbattimento e sgombro dell’area dureranno circa due settimane, salvo imprevisti, a far data dall’inizio dei lavori "ora facciamo pulizia, innanzitutto. Dopo l’abbattimento, serve un progetto che abbiamo già, che vorremmo sviluppare assieme ai privati. Da soli, pubblico o privato, farebbero fatica, insieme ce la si può fare". Il sindaco Mantovani comunque non abbandona la prudenza "l’abbattimento era un punto fondamentale su cui ci eravamo impegnati, ma i problemi dei piccoli centri sono spesso legati, soprattutto dopo le crisi di questi anni, a fenomeni di desertificazione urbana, invecchiamento della popolazione e conseguente chiusura della attività: se un bar chiude è anche, certamente non solo, perché la gente non ci va. Nei prossimi anni va ricostruito il tessuto sociale: finito il mio mandato darò una mano come volontario alle associazioni della frazione, anche in virtù di un antico legame della mia famiglia con Alberino".