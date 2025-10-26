Il sipario diventa una partitura musicale infinita

Sarà il ‘Sipario d’autore’ realizzato dal pittore catanese Pino Pinelli ad accompagnare la stagione del Teatro Duse. Si intitola ‘Sipario R, 2015 - 101 Elementi’ ed è il settimo sipario d’artista che, nell’ambito della collaborazione con il Teatro Cartiere Carrara di Firenze, approda sul palcoscenico di via Cartoleria. La creazione infatti appartiene alla raccolta del teatro fiorentino, promossa insieme alla Galleria Santo Ficara e all’associazione Amici della Contemporaneità. Il sipario è realizzato in velluto bianco con 101 elementi a forma di gancio, o di gamma, in raso rosso, nella nota cromatica il più vicino possibile al cosiddetto ‘rosso Pinelli’.

"Il sipario ha debuttato quasi dieci anni fa, ma l’idea della forma a gancio risale a un bozzetto del 2008 – spiega Alessandra Pinelli, figlia dell’artista e responsabile dell’archivio Pino Pinelli –. Mio padre allestì una personale alla Galleria Rino Costa di Valenza, in Piemonte, che fu curata dal critico d’arte bolognese Claudio Cerritelli, recentemente scomparso. Penso ci sia una sorta di continuità tra le opere di mio padre e Bologna".

"Una partitura musicale aperta all’infinito che ingloba nella pittura il concetto di spazio – lo definisce lo storico dell’arte Marco Tonelli –. Il sipario rappresenta la ricerca dell’artista verso una pittura capace di dialogare con lo spazio circostante. La frammentazione cromatica si intreccia con l’architettura, trasformando gli elementi geometrici in vibrazioni di luce". Celebre per le sue ‘disseminazioni’, una tecnica che consiste nella rottura del quadro e nella collocazione dei frammenti sulla parete, "Pinelli propone una visione in cui i frammenti monocromatici sembrano galleggiare sul tessuto, creando equilibri paragonabili a partiture musicali".

"L’obiettivo è fondere arte figurativa e arte scenica per migliorare l’esperienza dei nostri spettatori - commenta Gabriele Scrima, direttore organizzativo del Duse –. È un grande onore ospitare l’opera di un’artista del calibro di Pino Pinelli".

Filippo Biondi