Il sistema è sotto stress I locali: "Problemi di tempi e reperibilità dei fattorini"

"Ci vorrebbe una comunicazione sulle app più trasparente, dettagliata, più rispettosa sia del cliente, sia del lavoro dei locali. Bisogna far capire a chi ordina da casa che, se non arriva il rider, non siamo noi i responsabili". Conosce bene l’argomento Alessandro Zanelli, responsabile legale del Kinkhao Thai Drink&Foods Bologna centro (in via Collegio di Spagna) e del Bagno Anna 199 a Cervia di cui è socio con i suoi zii Tonino e Michela.

Quello della reperibilità dei ciclofattorini sotto le Due Torri sta diventando un problema. Quali sono i motivi? Zanelli ci dà la sua versione dei fatti, portando a esempio in particolare quello che è successo negli ultimi mesi. "Non è nostra intenzione fare polemica con le piattaforme che si occupano di delivery, ma occorre far sapere alle persone cosa ci sia dietro un semplice clic per ordinare qualcosa da mangiare – racconta –. Può succedere, per esempio, che l’ordine ci arrivi subito, e che nel frattempo parta la ricerca del fattorino da parte della piattaforma. Fattorino che può arrivare in anticipo rispetto all’ordine già imbustato per essere consegnato, ma che può arrivare anche con un po’ di ritardo. Noi non c’entriamo nulla, possiamo sicuramente sollecitare i canali d’assistenza della piattaforma, ma poi arrivano ai locali le telefonate di fuoco, con i clienti che se la prendono con noi".

Ce n’è un’altra di situazione tipica. "Altre piattaforme non segnalano l’ordine al locale prima di aver trovato una rider disponibile. E in questo caso certe ordinazioni possono rimanere ferme per decine di minuti, ore, con noi che vieniamo bersagliati dalle lamentele – continua Zanelli –. Oppure, peggio, con un ordine alle 21.30 poi ci si trova costretti, arrivati alle 22, a cancellarlo a causa dell’orario di chiusura. Un doppio danno: da un lato disincentiviamo il cliente, dall’altro perdiamo un incasso". Un tema è ormai ineludibile: a Bologna dopo il boom della pandemia ci sono meno rider, quasi dimezzati per alcune delle multinazionali più note. "A volte, addirittura, le app capiscono che sono in difficoltà con la reperibilità dei rider e sospendono temporaneamente, a caso, un po’ di locali dal delivery – sottolinea Zanelli –. Ma non è vero che ‘non accettiamo ordini’, come dice l’app in quel momento. è una decisione altrui che non corrisponde alla realtà".

Per Zanelli a Bologna esiste anche un ‘paradosso’: "Tante multinazionali e nessuno che doti i rider di mezzi coperti, come un’auto o un altro mezzo a quattro ruote che protegga dalla pioggia. In altri posti questi veicoli ci sono, qui a Bologna potrebbero coprire un raggio più ampio rispetto ai 3 chilometri che coprono ora. In definitiva – conclude Zanelli – capita una volta su dieci ordinazioni, mediamente, che la colpa del ritardo dei fattorini sia del locale. Con una commissione di circa il 30% a vantaggio delle piattaforme, i clienti , i rider e gli imprenditori meritano di meglio".

Paolo Rosato