"Il sito dell’ex Pedretti? Non sarà spostato"

"Eccolo lì, il Pedretti. In tante pianificazioni che negli ultimi 45 anni si sono succedute a Casalecchio, nessuno si è mai sognato di spostarlo dal sito in cui sorse nel 1887 come buffet della stazione della Tramvia a vapore che collegava Casalecchio a Bologna e, poi, nel 1910 trasformato in albergo in sontuoso stile liberty, ricostruito in tutt’altro stile nel Secondo Dopoguerra a causa dei gravi danni subiti con i bombardamenti".

Andrea Trebbi, architetto bolognese, conosce molto bene la storia dell’area del Pedretti, in questi giorni al centro di un’aspra querelle che divide il consiglio comunale tra chi vuole spostare altrove le volumetrie del progetto che prevede la costruzione di un palazzone di nove piani e chi, come la giunta comunale e la coalizione che la sostiene, vuole lasciarle lì quelle volumetrie.

"Ho partecipato – rivela l’architetto Trebbi – ai due i concorsi di idee architettoniche che hanno riguardato l’area che va dal teatro comunale, al Pedretti e all’ex stazione della ferrovia Casalecchio-Vignola. In entrambi parteciparono fior di progettisti e in ognuno dei concorsi il Pedretti rimaneva saldo sul suo sito. Nel 1982 fu bandito quello per il nuovo municipio, mentre nel 1998 i progettisti vennero chiamati a progettare la nuova biblioteca comunale che si inseriva nel più vasto Progetto Città. Curiosità: nessuna delle due strutture è stata poi realizzata nel sito individuato dai concorsi di architettura. Il nuovo municipio doveva sorgere nell’ex stazione della Vignolese, dove adesso c’è la biblioteca e la Casa della Conoscenza. È stato poi fatto di fianco allo stadio Nobile. La biblioteca, invece, doveva sorgere proprio di fianco al Pedretti, all’angolo tra le vie Porrettana e Carducci. È stata costruita nell’attuale sito".

Ora il Pedretti non c’è più. Il progetto dell’architetto Luca Drago, che sta dividendo Casalecchio, potrebbe contribuire alla riqualificazione del centro cittadino. "Il discorso odierno del Pedretti – risponde Trebbi – sta in capo a una partecipazione tra il privato e il Comune. È una partita che sfugge alla stessa logica dei concorsi citati. Il centro di Casalecchio si è formato in modo inappropriato, senza un lavoro programmatico coerente con gli elementi emblematici (il Teatro comunale e il Pedretti). Questo non è stato fatto. Risultato: il centro di Casalecchio è un grande parcheggio con la Casa della Conoscenza, realizzato in tanti decenni, anche trasgredendo le motivazioni di origine contenute nelle linee dei due concorso citati".

Nicodemo Mele