Il Siulp apre: "Pronti a un incontro per discutere insieme"

"Non può che essere positivo il fatto che si riaccendano i riflettori su una problematica che a noi sta molto a cuore, ovvero l’emergenza abitativa che tocca anche in modo importante le forze dell’ordine". Però, si facciano bandi per almeno il 50 per cento degli alloggi: un singolo nucleo familiare in un condominio ’difficile’ risulterebbe "un azzardo".Questa la posizione del Siulp, tramite il segretario provinciale Amedeo Landino, intervenendo sull’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, che propone di assegnare a un esponente delle forze dell’ordine un alloggio per ogni ’scala’ di uno stabile Acer, partendo dalla Bolognina. Sul tema dell’emergenza abitativa, il Siulp è sempre stato in prima linea nel denunciare il fatto che molte colleghe e colleghi hanno deciso, nel tempo, di lasciare Bologna per la difficoltà legata alla ricerca di un immobile confacente alle loro esigenze personali e familiari - fa notare Landino –. È facilmente intuibile la ricaduta in termini di perdita di know-how che per il nostro lavoro è vitale. Ecco perché, nel ringraziare i promotori e le loro buone intenzioni nel farsi parte attiva per affrontare la mancanza di politiche alloggiative, riteniamo importante porre l’attenzione sul prosieguo" del progetto. Questo, "anche in considerazione dell’allarmante escalation di violenza registrata negli ultimi tempi ai danni delle forze dell’ordine, dove le aggressioni sono divenute oramai quotidiane". In quest’ottica, il progetto “Sicurezza in condominio” risulterebbe "più un azzardo, se dovesse prevedere l’assegnazione di un singolo nucleo familiare all’interno di un condominio inserito in un contesto notoriamente legato a criticità di degrado urbano, di spaccio e micro criminalità. Cosa diversa e auspicabile è invece definire un percorso che consenta l’individuazione di interi condomini in varie zone della città da assegnare alle forze dell’ordine, realizzando bandi dedicati in cui almeno il 50% degli alloggi sia reso disponibile alla categoria".Il Siulp "ringraziando i promotori dell’iniziativa che hanno posto l’accento sul tema della carenza di politiche alloggiative, come da tempo rivendicato da noi" si dice "disponibile sin da subito a un incontro in rappresentanza delle centinaia di poliziotte e poliziotti nella provincia, confidando nell’eventualità di poter partecipare a un tavolo di confronto così da poter esprimere il proprio punto di vista o avanzare proposte alternative alla causa".Chiara Gabrielli