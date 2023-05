Il Siulp dà l’ok al Piano sicurezza: "Bene rinforzare i presidi di polizia"

"Un passo avanti che conferma le nostre rivendicazioni sulla necessità di rinforzare i presidi di polizia giù esistenti e di crearne altri". Sull’esito del consiglio comunale straordinario di Casalecchio sul tema della sicurezza interviene il segretario del sindacato italiano dei lavoratori della polizia di stato (Siulp) di Bologna, Amedeo Landino che a suo tempo aveva contestato in tutte le sedi, fino a manifestare davanti alla Prefettura contro la decisione di soppressione della storica sede della stazione della Polizia stradale di via Bazzanese. "Quello che consideriamo di buon auspicio è il metodo con il quale questo percorso si sta affermando, guardando alla sicurezza dei cittadini in modo trasversale e con la collaborazione di tutte le forze politiche. Ecco perché, nel ringraziare le forze politiche che hanno chiesto questo consiglio comunale, nonché il sindaco e la giunta per la conferma della massima disponibilità ed attenzione, già dalla chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di sostenere i presidi di sicurezza finanche nei costi di gestione della logistica" entra nel dettaglio il Siulp concentrandosi sulle novità di rilievo. Prima di tutto l’elevazione a Compagnia il grado del presidio dei carabinieri, e la prospettiva di un commissariato di polizia in Valsamoggia. A questo proposito il sindaco di Valsamoggia Ruscigno nota una corrispondenza con quanto richiesto nelle opportune sedi da diversi anni.

"Il nostro territorio cresce costantemente nella popolazione e nelle attività economiche mentre le dotazioni attuali, parlo dei carabinieri, non ci sono altre forze dell’ordine oltre alla nostra polizia locale, sono ferme alle dotazioni ormai superate -commenta il sindaco-. Il fatto che ora si stia ragionando di un commissariato della Polizia di Stato è un’ottima notizia e non appena ci saranno elementi concreti siamo pronti a fare la nostra parte per mettere a disposizione una struttura logistica. Abbiamo già un’idea in merito".

Mentre però sull’approdo ad una nuova Compagnia dei carabinieri a Casalecchio si hanno notizie di un percorso già iniziato a tutti i livelli istituzionali, quella del commissariato di polizia e l’allargamento del corpo unico di polizia locale a tutti i cinque comuni dell’unione Reno Lavino Samoggia il percorso si preannuncia più lungo.

g.m.