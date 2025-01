"Il socialismo? Rinascerà in America"

E se la reazione al capitalismo arrivasse dal suo epicentro, cioè gli Stati Uniti, dando una spinta al socialismo per evolversi? È questo il presupposto su cui si basa il libro-inchiesta ‘Manifesto americano’ (Paesi edizioni) della giornalista Marina Catucci, corrispondente dagli Stati Uniti per Il Manifesto. Domani alle 18 la presentazione alla libreria Coop Ambasciatori (via Orefici 19), moderata dalla giornalista del Carlino, Rosalba Carbutti, con introduzione di Alessandro Crisci di Geopolis.

La tesi del suo libro è provocatoria: come può nascere qualcosa di nuovo a sinistra proprio dal Paese che ha scelto Trump come presidente?

"Non si deve pensare alla cronaca di oggi, ma alla storia degli ultimi anni. C’è un filo rosso che parte dalle proteste di Seattle durante la conferenza dell’Organizzazione mondiale per il commercio del 1999, alle manifestazioni contro la guerra in Iraq, Occupy Wall Street, Black Lives Matter, le rivolte pro Palestina nelle università e l’ascesa di politici come Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. Il socialismo ha la speranza di evolversi proprio nel Paese che più d’ogni altro lo ha osteggiato".

Quindi, la sinistra può trovare spazio indipendentemente da chi siede alla Casa Bianca?

"Se guardiamo agli ultimi anni, durante la precedente presidenza Trump si è avuto nel Paese il maggiore spostamento a sinistra, più di quando alla Casa Bianca sedeva Obama. Da Seattle in avanti ci sono state delle prove di coscienza che hanno mostrato come la globalizzazione così com’era stata pensata non convinceva, e che il sogno americano era un incubo che andava cambiato".

Tutto questo fermento made in Usa può contagiare l’Europa dove, invece, il socialismo è nato ma è in crisi?

"Eccome. Pensiamo a Occupy Wall Street: durò solo un paio di mesi ma arrivò a Roma, Parigi e Tokyo spostandosi a macchia d’olio. Il ‘contagio’ da Usa e Europa è paradossale, visto che proprio nel Vecchio Continente il socialismo è nato, ma oggi è come svenuto. Negli Stati Uniti, invece, è stato tanto ostracizzato, ma si è anche preservato da tante delusioni visto che in America non è mai davvero esistito".

Lei Bologna la conosce bene. Spesso è considerata luogo di fermento politico-culturale e in più occasioni è stata laboratorio di movimenti e nuove spinte a sinistra…

"Bologna l’ho vissuta negli anni Novanta, all’Università, e ci torno spesso perché qui vive la mia famiglia. Oggi mi sembra più sedata, ma lo è anche il resto del mondo. Resta, però, una delle città più gay-friendly che conosco, dove il non essere omologati è un valore, una virtù. Facendo un parallelismo con gli Usa, Bologna non è New York, ma è come Berkeley e quelle piccole città universitarie americane dove si respira quel fermento di cui c’è bisogno".

