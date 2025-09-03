Il Sogno di un’Europa possibile: "L’idea di unità? Non è in crisi"

La storia dell’Unione Europea come "un romanzo pieno di colpi di scena, dove succedono cose incredibili". Appassionato e visionario, Roberto Benigni ha regalato a milioni di telespettatori il racconto un’Europa inedita, intrecciando poesia e realtà, memoria e speranza. Il sogno. L’Europa s’è desta (Einaudi Stile Libero) è la versione ampliata e arricchita dello spettacolo televisivo del premio Oscar scritto con Michele Ballerin, che domani (alle 18) presenterà il libro in Salaborsa, e Stefano Andreoli.

Ballerin, come nasce ’Il sogno. L’Europa s’è desta’?

"Il libro nasce da una proposta dell’editore Einaudi, dopo il successo dello spettacolo andato in onda su Rai 1 il 19 marzo. Noi abbiamo aderito al progetto con entusiasmo, perché ci sembrava una splendida occasione per permettere alle idee contenute nel testo di circolare ancora, e ci permetteva di inserire intere sezioni che per ragioni di tempo avevamo dovuto escludere dallo spettacolo. Adesso, in formato libro, il testo è decisamente più completo".

Qualche battuta ha preso una luce diversa grazie all’interpretazione di Benigni?

"Direi che tutte le battute hanno preso una luce unica e inconfondibile grazie a Benigni e al suo stile di recitazione. Questo fa parte del suo talento eccezionale: dare un tocco personalissimo a qualsiasi cosa esca dalla sua bocca. Non per niente è Roberto Benigni!".

L’Europa oggi è ancora un sogno condiviso o assomiglia più a un’idea in crisi?

"Personalmente sono convinto che l’idea di un’Europa politicamente unita, cioè di una federazione europea, non sia affatto in crisi: direi piuttosto che è in crisi tutto il resto... Inclusa questa Unione europea che di federale ha ancora troppo poco, e che è sostanzialmente in balìa dei governi nazionali e dei loro egoismi".

Crede nell’identità culturale europea?

"È un dato indiscusso e indiscutibile. Ogni europeo è intriso di una cultura che è in gran parte condivisa da tutti gli altri europei. Quello di cui si può dubitare è che esistano delle “culture nazionali“: un’espressione che in fondo non ha senso, perché ogni prodotto culturale nazionale è frutto di quella cultura europea comune. Non si può immaginare Dante senza la poesia provenzale o la letteratura greca e latina, così come non si può pensare Cervantes o Ariosto senza i cicli epici bretoni, o il Rinascimento senza l’arte classica greca, e così via. Ognuno di noi è europeo prima che italiano, francese o tedesco. Solo che spesso non se ne rende conto".

Che ruolo ha la letteratura nella costruzione di un’identità europea?

"La letteratura è un mezzo stupefacente per sperimentare la sostanziale affinità che ci lega in quanto esseri umani e in quanto europei, ossia portatori di certi valori, certe credenze, una certa visione del mondo e un certo modo di affrontare la vita. In questo senso può funzionare come un grande specchio, nel quale riconoscerci al di là delle differenze, delle specificità".

La sfida più urgente per l’Europa?

"Sul piano pratico, dovremmo mettere in campo una difesa e una politica estera comuni, che consentano all’Unione europea di giocare un ruolo da protagonista nelle molte crisi che la stanno assediando. Non è concepibile che gli europei assistano impotenti al massacro di Gaza, che subiscano passivamente l’arroganza di Trump e lascino agli Stati Uniti la gestione di una guerra che si svolge sul suolo europeo, come quella in Ucraina. A questo bisogna aggiungere la necessità assoluta di una politica economica unica, con strumenti fiscali condivisi. In questi ambiti, così come in molti altri, la politica delle sovranità nazionali è la politica del vaso di coccio. In fondo è semplice, quasi banale: divisi siamo deboli, uniti saremmo forti".