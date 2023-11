Il solito e irrisolto problema dei marciapiedi troppo piccoli

Abito in via Putti da sempre e da sempre mi chiedo come sia possibile avere un marciapiede di appena 30 cm. Per segnalare il problema e cercare di risolverlo da ormai 5 anni i residenti protestano con il quartiere e il Comune. Trovo paradossale che alle quotidiane proteste contro la città 30 non si risponda con politiche sulla sicurezza che non regolino solo la velocità ma assicurino anche uno spazio per camminare.

Raffaella Stiassi