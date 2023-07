Il sollievo del rettore Molari "Aspettiamo Patrick con emozione Un onore dargli la laurea dal vivo"

Una festa di bentornato, per celebrare la ritrovata libertà e la fine di un incubo durato troppo a lungo. E perché no, una festa di laurea. Bologna e soprattutto la sua Università sono pronte a riabbracciare Patrick Zaki, lo studente egiziano arrestato nel 2020, rilasciato quasi due anni dopo, poi laureatosi all’Alma Mater due settimane fa e, negli ultimi tre giorni, prima condannato dal tribunale e dopo 24 ore graziato dal presidente egiziano e tornato finalmente libero.

Giovanni Molari, magnifico rettore dell’Unibo: una bella montagna russa d’emozioni?

"Gli ultimo giorni sono stati un’altalena complessa. Dalla festa di laurea, il 5 luglio, cui Patrick ha partecipato via web non potendo lasciare l’Egitto siccome il suo processo era ancora in corso, alla sua inaspettata condanna a tre anni, martedì, fino alla grazia altrettanto inaspettata, almeno in tempi così rapidi, il giorno successivo. Sono stati momenti intensi per la nostra comunità, l’Alma Mater ha sempre seguito le vicissitudini di Zaki con solidarietà e apprensione. Per fortuna, sembra che sia finalmente arrivato il lieto fine.

Patrick potrebbe arrivare in città già nel fine settimana. Cosa pensate di organizzare in suo onore?

"Gli abbiamo promesso una vera festa di laurea, il giorno in cui ha discusso la tesi da remoto, e manterremo il proposito. Immagino un grande evento in piazza Maggiore, organizzato insieme con il Comune, appena avremo certezze sulla data del suo ritorno".

Che tipo di evento?

"I contorni li delineeremo appena sapremo con precisione quando arriverà, ma qualsiasi cosa sarà confidiamo che la città di Bologna risponderà alla chiamata, come ha sempre fatto quando si è trattato di schierarsi al fianco di Zaki. L’Ateneo come sempre sarà in prima linea. Pensi che al presidio di martedì sera in piazza Nettuno c’era mezza Università, tra docenti, direttori, delegati, e noi non l’avevamo detto praticamente a nessuno: è stato tutto spontaneo. Credo sia un dovere per noi accogliere al meglio Patrick e penso che anche per lui sarà un’occasione per ringraziare la città che non l’ha mai abbandonato".

Lo ha sentito in queste ore?

"Non direttamente, ho pensato avesse bisogno di essere lasciato solo con i suoi affetti dati i momenti delicati appena vissuti. Ma mi ha fatto sapere che ringrazia molto l’Unibo e questo mi ha fatto molto piacere, perché non ci siamo mai risparmiati per lui, abbiamo sempre creduto nella sua causa, sostenendolo come potevamo".

Federica Orlandi