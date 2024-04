Il sommozzatore: "Detriti e poca visibilità. Ma non ci fermiamo, dobbiamo trovare tutti"

di Francesco

Moroni

Il pensiero va alla Costa Concordia. Alla torre dei piloti di Genova. Alla strage dei migranti arrivati con il barcone a Lampedusa, nel 2013, quando ci furono più di 300 morti. Numeri e immagini che aiutano a capire la dimensione della tragedia alla centrale idroelettrica di Bargi, a Camugnano. Numeri e immagini che da soli non bastano: per comprendere davvero l’impegno e gli sforzi dei vigili del fuoco, bisogna guardare il volto di Giuseppe Petrone. Il responsabile nazionale dei sommozzatori ha gli occhi stanchi, lo sguardo provato, l’espressione segnata di chi da giorni combatte senza sosta contro l’acqua, le macerie, i liquidi tossici, il buio. Un impegno emotivo, oltre che fisico, facilitato da una preparazione ferrea e dal supporto psicologico fornito in queste ore all’impianto affacciato sul lago di Suviana: "L’impegno emotivo è sicuramente importante, ma abbiamo alle spalle un addestramento molto valido da questo punto di vista. Solo così riusciamo a sopperire allo sforzo emotivo, grazie a un’esperienza e a una personalità acquisite negli anni che ci permette di superare questo aspetto e pensare soltanto a quello che stiamo facendo".

Il video dei vigili del fuoco, pubblicato sul nostro sito (ilrestodelcarlino.it/bologna), permette di vedere con i propri occhi i sommozzatori in azione.

Petrone, cosa vi sta mettendo più in difficoltà?

"La necessità di muoversi in una struttura dissestata. Ci sono detriti, ferri d’armatura soprattutto, che ci stanno creando apprensione. Lo sversamento di oli lubrificanti è stato significativo, quindi la visibilità dell’acqua è scarsissima".

Come avete reagito?

"Chiarificando le acque, arrivando così a una visibilità di un metro sotto la superficie dell’acqua. Per noi questo significa molto: così siamo riusciti a individuare i dispersi. Continuiamo a muoverci con cautela perché è pieno di calcinacci in bilico: prima di far mettere in moto gli operatori sotto le masserizie, bisogna verificare che siano stabili, per poi affrontare il percorso".

Gli sforzi si stanno concentrando nel piano -9, che dopo l’esplosione si è immediatamente allagato.

"Finché non avremmo battuto ogni metro della superficie su cui stiamo operando, non riterremo concluso il percorso di bonifica".

Quanti sono i sommozzatori che si immergono e quanto può durare una immersione?

"Abbiamo 18 unità presenti sul posto. I turni sono divisi in sessioni di circa due ore e, fortunatamente, le profondità non sono elevate: vanno dai sette ai nove metri. E questo permette di prolungare il tempo d’immersione, anche se oltre un certo lasso di tempo non possiamo andare: ne va dell’incolumità fisica dei nostri operatori. Anche perché, dopo ogni ispezione, abbiamo bisogno di confrontarci per capire se le nostre previsioni si sono rivelate esatte e come continuare a intervenire".

Si scende uno per volta?

"Sì, ma c’è sempre un operatore in stand-by, pronto a intervenire in qualsiasi momento. Quindi, in realtà, noi consideriamo sempre due uomini in immersione: uno resta a secco, l’altro è effettivamente in acqua. Ma è come se fossero continuamente in coppia, perché la comunicazione tra loro è costante, così come quella con le unità a monte".

I dispersi che avete estratto dalle macerie a che distanza erano l’uno dall’altro?

"A circa tre metri di distanza…".

Una volta individuati i corpi, è stato difficile il recupero?

"Per noi si è trattato di un’attività ordinaria, il vero problema è stato trovarli".