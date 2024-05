Il sondaggio sugli alunni tra 11 e 14 anni: il 64% conosce bambine che si truccano Sondaggio su Sephora Kids: la maggioranza dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni non le conosce. Solo una piccola percentuale le prende come fonte di ispirazione. Alcuni giovani si truccano regolarmente, ma pochi usano prodotti anti-età. Molti non hanno mai visto i video e alcuni non le prendono sul serio. Opinioni divise sull'uso dei trucchi e delle creme a questa età, con molti che ritengono i genitori responsabili.