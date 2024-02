Il sondaggio tra i lettori: 80% di no a Bologna città 30

È una bocciatura netta, che raggiunge l’80% (5.596 ‘no’), quella che i lettori del Resto del Carlino di Bologna hanno regalato alla Città 30. Sono i risultati, definitivi, del sondaggio lanciato dal giornale il 16 gennaio, giorno fatidico del via ai controlli e alle multe (poche, una trentina in un mese) dopo la delibera voluta dall’amministrazione a targa Pd, che obbliga tutti i mezzi di trasporto a rispettare i 30 all’ora sul 70% del totale del territorio comunale.

Solo il 20% (1.420 voti favorevoli) ha detto ‘sì’ alla svolta voluta dal sindaco Lepore. Delle persone che hanno partecipato all’indagine, il 64% (4.520) è di sesso maschile, il 32% (2.223) femminile, il 3% non ha risposto, l’1% si è dichiarato non binario. Quanto all’età, un totale che arriva al 56% è over 55. Il 28% di questi ha dichiarato di avere tra i 55 e i 64 anni (1.997 voti), mentre l’identico e restante 28% (1.995 voti) ha dichiarato di avere più di 65 anni. Il 22% si è collocato nella fascia tra i 45 e 55 anni, mentre decisamente più bassa è la fascia giovane, soltanto il 6% (448 voti) ha dichiarato di avere tra i 25 e i 34 anni. Quanto ai suggerimenti accompagnati ai singoli voti, per il fronte del ‘no’ è chiaro il concetto. "Il limite dei 50 orari è sufficiente nella maggior parte delle strade, chi causa incidenti non rispetta neanche questo e va più veloce. Solo in alcune strade strette o in prossimità di scuole o comunque con situazioni particolari è giustificato un limite inferiore". Non demorde il popolo del ‘sì’, che sta con il sindaco. "Troppi incidenti, morti e feriti, da qualche parte si doveva pur partire – scrive una lettrice –. Ci sarà tempo di rimodulare questa soluzione, ma un punto di svolta era necessario per la città".

Paolo Rosato