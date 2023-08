Il sopralluogo di De Maria e Merola

Un nuovo arrivo di migranti in città. Ieri, circa una quarantina di persone sono state portate al Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di via Mattei. Si tratta di circa il 20 per cento del totale (180 persone) che verranno smistate negli altri centri di accoglienza dell’Emilia-Romagna. Ma i numeri non accennano a diminuire. Numeri che hanno fatto scattare (511 i nuovi arrivi), il 29 luglio scorso, l’ordinanza della Prefettura con la quale si prevedeva l’espulsione di almeno 100 migranti dal Cas di via Mattei. Un provvedimento che, nei giorni scorsi, è stato ampliamente avversato, in primis da Comune e Città metropolitana poi da diverse associazioni, e che rischia di lasciare queste persone senza un alloggio. La buona notizia è che l’ordinanza, almeno per il momento, sembra ’congelata’ anche se non è ancora chiaro dove troveranno alloggio questi migranti nel momento in cui verranno espulsi.

Nei giorni scorsi, inoltre, c’è stata la visita dell’ex sindaco Virginio Merola e del deputato dem, Andrea De Maria, proprio al Cas di via Mattei. "I temi più rilevanti che abbiamo verificato – dicono – sono la necessità di prevedere nei bandi risorse più adeguate per garantire il giusto numero di operatori e la messa in atto di maggiori servizi di integrazione; la necessità di garantire l’assegnazione definitiva della gestione a fronte di una assegnazione provvisoria in atto; la necessità di chiarire se e come si pensa di collocare altrove i migranti in eccesso, in accordo con gli Enti Locali e la necessità di rendere più veloci le procedure di richiesta di asilo, che oggi portano a presenze nei Cas anche di 67 anni, con in tempo medio di 4, in una condizione di incertezza e di mancanza di prospettive certe di integrazione".