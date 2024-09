Il sopravvissuto. Costanza parla di mafia

Il silenzio è mafia, questo il titolo del convegno che si terrà il prossimo 6 settembre ad Alto Reno Terme. L’iniziativa si svolgerà presso l’aula magna del polo scolastico Montessori - Da Vinci di Porretta. L’ospite principale della giornata sarà Giuseppe Costanza, ex autista del magistrato Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992 a Capaci. Costanza è l’unico superstite tra i passeggeri dell’auto su cui viaggiavano il giudice e la moglie Francesca Morvillo.

Dopo la tragedia del ‘92 l’ex autista ha dedicato la propria vita a ricordare Falcone e a diffondere la cultura della legalità. L’evento, organizzato dalla polizia locale laboratorio formazione nazionale del sindacato Sulpl, con il patrocinio del Comune, avrà inizio alle ore 8.45 con l’accredito dei partecipanti, a cui seguiranno alle 9.30 i saluti istituzionali e, dalle 10 alle 13.30 il convegno. L’iscrizione è obbligatoria per gli appartenenti alle forze dell’ordine presenti a scopo formativo. La partecipazione è libera e gratuita per il pubblico. "Sono grato alla polizia locale – dichiara il sindaco Giuseppe Nanni – per l’efficienza con cui svolge le proprie mansioni. Sono certo che questa iniziativa riscuoterà il successo che merita". L’istituto scolastico ha promosso l’ evento tra gli studenti. Fa eco a Nanni Miriam Palumbo, segretaria nazionale del Sulpl: "Abbiamo avuto modo di conoscere Costanza. La sua testimonianza dovrebbe essere ascoltata da tutti per le emozioni che trasmette".

Fabio Marchioni