Il sottopasso a colori che racconta Bazzano

Appena scesi gli scalini della stazione, si ha come l’impressione di entrare in una piccola Bazzano sotterranea. Davanti agli occhi spiccano le raffigurazioni di alcuni dei suoi simboli più iconici, come la Rocca dei Bentivoglio e la statua della Giuditta, vicino ad altri scorci suggestivi dell’intera Valsamoggia. Poco più in là, invece, sono le parole a rapire lo sguardo, con un omaggio all’autore bolognese Stefano Benni e la riproduzione della poesia "Prima o poi l’amore arriva".

Nel corso degli ultimi mesi, il murale realizzato dal grafico modenese Simone Toriello nel sottopasso della stazione di Bazzano ha continuato a prendere forma, trasformando gradualmente il volto d’ingresso della cittadina in un vero e proprio racconto visivo. Dopo mesi di lavoro, ieri sera l’opera è stata ufficialmente inaugurata: un intervento artistico pensato per la riqualificazione del sottopasso, un tempo segnato da vandalismi ricorrenti, ora restituito alla comunità sotto una nuova luce. Il progetto, che si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione degli asset che compongono l’infrastruttura di proprietà regionale, è finanziato da Fer e ha visto anche la partecipazione del Comune di Valsamoggia, in particolare della Municipalità di Bazzano e della sua Proloco, che ha anche contribuito al finanziamento dell’opera. "La riqualificazione del sottopasso della stazione di Bazzano è un ulteriore passo del percorso con cui stiamo rendendo più accoglienti e curati i luoghi che fanno parte della vita quotidiana di tanti cittadini", sottolineano la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna e la vicesindaca Federica Govoni.

Si tratta di un murale "che raffigura alcuni dei nostri luoghi più rappresentativi – continua Zanna – e che allo stesso tempo invita coloro che sono di passaggio a scoprire la nostra storia e tradizione. A completare l’opera c’è infine la poesia di Stefano Benni, un autentico inno alla vita e all’amore". È lo stesso Simone Toriello a ricordare l’impegno alla base di quest’opera, capace di unire arte e riqualificazione. "Così – spiega l’artista – riportiamo colore a un luogo che ne aveva bisogno".

Presente all’inaugurazione anche l’assessora regionale alla mobilità e ai trasporti, Irene Priolo. "È proprio dalle piccole cose che si costruisce l’identità di un territorio, fino poi ad arrivare a quelle più grandi – ha detto –. Questo progetto rappresenta un segnale concreto che va in questa direzione. Il lavoro continuerà, ma questa riqualificazione è già un tassello importante all’interno di un mosaico ancora più ampio".

Giorgia De Cupertinis