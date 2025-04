Il sottosegretario chiude le polemiche: "Il trasferimento è temporaneo"

"Quello dei giovani detenuti alla Dozza è un trasferimento temporaneo". Lo ribadisce il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari (foto), ieri alla cerimonia nella cappella Farnese a Palazzo d’Accursio per i 208 anni della Polizia penitenziaria. E tra premi ed encomi agli agenti che si sono distinti, risponde a distanza ai garanti regionali dei detenuti spiegando che "questi ragazzi sono destinati ai nuovi istituti minorili di Rovigo, L’Aquila e Lecce, entro la fine dell’estate". Il sottosegretario leghista minimizza le critiche di parlamentari, eurodeputati e consiglieri di centrosinistra sulle condizioni dei giovani nel carcere per gli adulti (ma in sezioni separate, ndr) dai pasti agli spazi fino alla mancanza di percorsi educativi: "Si tratta di polemiche che non meritano attenzione. Come ministero e dipartimento della giustizia minorile abbiamo gestito la situazione con la massima attenzione".

Il secondo passo, per Ostellari, è creare per i giovani detenuti "comunità socio-educative alternative al carcere" e insiste con Comune e Regione per proseguire su questa strada. Resta sul tavolo il tema del sovraffollamento carcerario. Una questione che riguarda la Dozza, come ricorda la Comandante di reparto della Casa circondariale, Annunziata Nudo: "A oggi ci sono 784 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 457".