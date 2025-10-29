Il sound di Petrella che dà vita agli amori

Un’idea melodica o una ’vamp’ può risolversi in una parentesi libera che diviene intreccio di risonanze mai prima ascoltate: il risultato che Gianluca Petrella, uno dei primi trombonisti al mondo, ottiene è splendido per suggestione, sound e interazione, con il trombone che impasta colori e forma come le immagini di un caleidoscopio. La controprova stasera al Bravo Caffè (ore 22) nella ’palette’ del Bologna Jazz Festival con Petrella ospite dei Funklives per sfogliare ’The Nine Lives of the Soul’.

Petrella, un convivio che dà lustro alla Puglia, con il leader del gruppo Giuseppe Bassi, barese come lei, che sta incantando l’America… "È il resoconto strumental-canoro in nove tracce di altrettanti amori. Per la persona amata, per il gatto, per l’amante, per i personaggi-eroi-santi che colorano le nostre esistenze. Brani scritti da Bassi e Joanna. Neo-soul di matrice americana che include sonorità moderne, piani elettrici, mix di acustico ed elettronica".

Giuseppe Bassi e la Puglia, una sorta di ’work in regress’ temporale. "Ridondante di emozioni legate ai primi passi tra amici storici. Un giorno di tanti anni fa Roberto Ottaviano, arcinoto musicista barese, mi presentò Giuseppe, già sulla scena da un po’. Le tappe successive furono Bologna e poi Torino, senza perderne i preziosi contatti".

Passando da un posto all’altro si possono imparare tante cose, usufruendo di scorciatoie… "È il mio mantra. Su una ribalta che frullava di successi tra l’Arkestra firmata Sun Ra e la mia Cosmic Band, Giuseppe Bassi mi ha messo di fronte a un inedito speziato di memorie ancestrali, una sorta di lasciapassare prima di entrare nel gruppo".

Progetti? "Quelli restano tali e quali, come nel caso di Cosmic Renaissence, con il nuovo disco ’Universal Language’. Ma ho voluto rallentare con i concerti per rielaborare nuovo materiale sulla musica e la produzione".

E gli incroci con Rava che la definì il più grande tra i jazzisti nati in Italia? "Enrico è l’eccezione delle eccezioni per cui ritesserei tutto". C’è un Petrella ’post millenial’? "Ce ne sono tanti, ma legati ad ambiti musicali diversi. Sto scegliendo cose più semplici, nell’ambito del suono giusto, non voglio sorprendere sferzando la coulisse per far vedere quanto sono bravo".

Che ne è della passione per il vinile? "Va avanti spedita. Seleziono dischi dove tutto resta musica, sempre che subentri nuova passione. Ne ho comprati duemila, tra jazz e dance floor, privilegiando lo spiritual jazz Anni ‘70, artisti come Lonnie Liston e Weldon Irvine... album per le mie serate".