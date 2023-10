Il sound newyorkese della Cantina Bentivoglio apre l’autunno

Girovagando per club capita di ascoltare jazz un po’ ammorbidito per attirare nelle pieghe della musica nera più spettatori possibili, i sostenitori e gli sponsor; ma non è raro imbattersi in poesia graffiante, soffiata dai sax, amplificata dal piano, cantata su chitarre e bassi, incandescente sulle batterie. Un po’ quello che trovi nelle ’notti newyorkesi’ della Cantina Bentivoglio di via Mascarella, senza scendere a compromessi con la qualità che ne garantisce l’art director Alberto Armaroli.

Un’infilata di date del Bologna Jazz Festival e produzioni originali, a partire dal concerto di stasera (ore 22) del Trio Grande di Will Vinson (sax alto e piano elettrico), londinese che ha stregato la Grande Mela dividendo la ribalta con Gonzalo Rubalcaba e Kurt Rosenwinkel, Miguel Zenon e Kurt Elling. Cui seguono giovedì la Bentivoglio All Stars che ospita Michele Polga e Michele Corcella che dirige ’Scenario Ensemble’ (venerdì 17 novembre), tra poesie di Bukowski in jazz e un tributo alla Liberation Music Orchestra per nomi di spicco e studenti del Conservatorio Martini.

Per i concerti in quota Bologna Jazz Festival, dopo l’apertura di mercoledì 8 con il quartetto di Joey Calderazzo, tra i talenti più brillanti della galassia statunitense, spalla di Brandford Marsalis, con Miguel Zenón al sax, si passerà ai sestetti del sassofonista Michele Vignali (venerdì 10) che presenta l’ album d’esordio ’Time Lapse’ e di Emiliano Pintori’s Organix (prima assoluta il 15 novembre), ensemble che ricalca quelli in voga tra la fine degli anni ‘60 e ‘70 che ingloba l’organ trio, prelibatezze per giovani talenti e la ritmica di musicisti maturi.

Seguono il quintetto co-diretto dal cornista Giovanni Hoffer e dal batterista Marcello Molinari (il 18) e il trio del pianista Alessandro Altarocca con Horacio ’El Negro’ Hernández, batterista di Capossela (23 novembre) nel concerto-evento chiude la collaborazione con il Bologna Jazz Festival.

Schiaffi e carezze in musica anche a dicembre dal trombone di Alessandro Presti (venrdì 1) in un quintetto stellare con Daniele Tittarelli al sax alto, Alessandro Lanzoni al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria. Giovedì 7 dicembre Lara Ferrari con ’Jazz 4 Amy’ omaggia Amy Winehouse. Attesi Roberto Gatto Quintet con ’Lifetime’ (8 dicembre) che sfoglia la musica di Tony Williams e MAT Trio (il 21) con Marcello Allulli al sax, Francesco Diodati alla chitarra ed Ermanno Baron alla batteria. Sipario che cala col ’Duna Mixtape’ (29 dicembre).

Per gennaio scalpita la nouvelle vague con interpreti che sul palco parrebbero studenti fuoricorso, ma in realtà sono strumentisti cresciuti ascoltando un po’ di tutto, affascinati dalla sperimentazione: ecco The Moonshiners (26), produzione originale di distillatori di musica libera, instabile, veloce, tagliente, infestata di dissonanze, stravolta di stacchi a bruciapelo.