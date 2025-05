Il successo di Vetrine Rossoblù: "Una stagione straordinaria. E ora aspettiamo la grande parata"

Una città in festa, colorata di passione e orgoglio grazie alle Vetrine Rossoblù. L’iniziativa, promossa da Confcommercio Ascom in collaborazione con il Bologna Calcio, Emil Banca e il Resto del Carlino come media partner, ha ricevuto una risposta straordinaria da parte di commercianti e cittadini, che hanno voluto omaggiare i ragazzi di Vincenzo Italiano, protagonisti di una stagione che resterà nella storia.

"La conquista della Coppa Italia ha riempito i cuori di gioia – spiega una nota di Ascom –, riportando un trofeo in bacheca dopo oltre cinquant’anni. A questo si aggiunge l’eccezionale traguardo della qualificazione in Europa League, frutto di una stagione giocata con coraggio, passione e spirito di squadra".

Dai negozi ai pubblici esercizi, sono state centinaia le imprese della città e della provincia che hanno trasformato le loro vetrine in vere e proprie opere d’arte rossoblù, dimostrando un legame autentico con la squadra e un grande spirito di comunità. Le vetrine non sono state solo un gesto di supporto sportivo, ma anche un modo per sottolineare l’appartenenza alla propria città.

"Le Vetrine Rossoblù sono un’iniziativa che ci emoziona ogni anno di più. Questa edizione ha avuto un valore speciale, perché ha accompagnato una stagione davvero irripetibile – dice Enrico Postacchini, Presidente Confcommercio Ascom Bologna –. La risposta degli imprenditori è stata eccezionale, segno che il Bologna è un patrimonio condiviso da tutta la città. Lo sport, il fare impresa e l’identità territoriale si sono intrecciati in una festa collettiva che ci rende orgogliosi. Il nostro grazie va ai ragazzi del Bologna e al presidente Joey Saputo per averci regalato un sogno".

Per celebrare questo storico traguardo, la Giunta di Confcommercio Ascom Bologna si è riunita indossando la maglia dell’Associazione Commercianti Rossoblù, a testimonianza della vicinanza tra il mondo del commercio e la squadra.

"Ora manca solo una partita e ci auguriamo che il Bologna possa concludere questa stagione indimenticabile nel modo più bello – conclude Giancarlo Tonelli, Direttore generale Confcommercio Ascom Bologna –. La grande sfilata celebrativa attraverso la città sarà l’occasione per vivere tutti insieme l’abbraccio della tifoseria alla squadra in un clima eccezionale. Il merito è anche delle tante imprenditrici e dei tanti imprenditori che hanno aderito a Vetrine Rossoblù e che sono sicuro non faranno mancare il loro supporto neanche nella prossima stagione".

Nel frattempo, continuano le adesioni all’iniziativa. Ultimi in ordine di tempo, la macelleria ’Risi Nerio’, in via Amaseo 23, e ’Piron el Furnar’, in via Nosadella 7/a, entrambi a Bologna, e la tabaccheria ’Ragazzi e Contini’, in Corso Italia 75/77, a San Giovanni in Persiceto.