Il summit sui migranti "Va cambiato il sistema Più posti per i minori"

"La collaborazione con la Prefettura non è mai venuta meno anche nelle situazioni emergenziali, e l’attuale problematicità, già evidenziata nelle sedi opportune alle Autorità competenti, non deriva tanto dal numero di arrivi dei migranti (più alti rispetto agli ultimi sette anni) sia per adulti che per i minori non accompagnati (più che raddoppiati rispetto all’anno scorso), ma per il venir meno di strumenti adeguati per la gestione dei flussi, sia in termini normativi che economici". È quanto si legge in una nota congiunta di Comune e Città metropolitana, nella giornata di ieri hanno incontrato Asp Protezioni Internazionali e i sindacati Cgil, Cisl e Uil per parlare del problema dell’emergenza migranti.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la situazione attuale sulla gestione dell’accoglienza con le ricadute sul territorio, le problematiche emerse e le proposte più urgenti da presentare al ministero nell’ambito dell’incontro già previsto per l’1° settembre, tra le istituzioni e il commissario all’emergenza migranti Valerio Valenti. Evidenziata anche la necessità "di porre correttivi urgenti e di prospettiva, a partire dal superamento delle attuali strozzature nell’accesso ai servizi e la deprivazione degli stessi, così come imposto dall’ultima conversione del Decreto Cutro". Non solo, anche "un ampliamento urgente dei posti della rete Sai per minori stranieri non accompagnati (attualmente per 6.200 posti a fronte di 10.000 arrivi)".

Altro punto condiviso è quello di "migliorare le condizioni di base per assicurare un lavoro dignitoso (sia per l’organizzazione che per la retribuzione) per le operatrici e gli operatori impiegati nell’accoglienza, riconoscendo anche in termini retributivi e di tutela la professionalità e qualificazione del lavoro di accoglienza, protezione ed inclusione". Su quest’ultimo punto, al termine dell’incontro, ha parlato anche l’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo: "Chiediamo il sistema Sai venga ampliato e che lo Stato svolga, nelle forme che verranno condivise, un ruolo che gli spetta e che nessuno può svolgere al posto suo: cioè la verifica dell’età del minore, la ricerca di eventuali parenti sul territorio nazionale, la garanzia dei percorsi di screening sanitario. Pensiamo ci possano essere un tempo e delle forme per garantire da parte dello Stato questo e consentire poi a noi di fare in seconda accoglienza il meglio, anche appunto ampliando eventualmente i numeri dell’accoglienza nell’ambito del Sai".

