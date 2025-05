Il suo ’Carlino’ una grande famiglia

di Cosimo Ceccuti*

Non aveva ancora trent’anni Giovanni Spadolini allorché arrivò a Bologna per dirigere il Resto del Carlino: era la sua prima esperienza di direttore, dopo le collaborazioni al Messaggero di Mario Missiroli (suo fautore presso la proprietà del quotidiano), al Mondo di Mario Pannunzio ed altre ancora.

La città lo affascinava per la storia, determinante nel processo di unità nazionale, per la cultura, con l’ombra di Giosue Carducci, il poeta del Risorgimento, per la modernità della vita della sua gente e per il culto della libertà che le è propria.

*Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia