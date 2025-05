Il suo ’Carlino’ una grande famiglia

Ceccuti*Vicina a Firenze, dove poteva recarsi i primi tre giorni della settimana a insegnare Storia Contemporanea alla Facoltà di Scienze Politiche ’Cesare Alfieri’ e a trovare la madre, che non lo seguì a Bologna, nonostante avesse acquistato un appartamento con l’idea di starci a lungo. E infatti vi rimase tredici anni, prima di lasciare il Carlino in piena armonia con tutti, non potendo rinunciare alla direzione del Corriere della Sera, non in grado per altro di assicurargli eguali soddisfazioni.

Al Carlino estese la diffusione del giornale con nuove cronache locali, verso le Marche e la Lombardia; raddoppiò la tiratura portandola da cento a duecentomila copie. La redazione – raccontano i testimoni – era per lui una grande famiglia, di cui si sentiva il padre. Fra i nomi prestigiosi della ’terza pagina’, Giuseppe Prezzolini, il direttore della Voce in età giolittiana, gli scrisse in una lettera: "Sei il miglior direttore che abbia mai avuto".

Come non ricordare, fra i compagni di strada Marino Moretti e Riccardo Bacchelli, Manara Valgimigli e Vittorio Lugli, Nino Valeri e Geno Pampaloni… Luigi Einaudi, appena uscito dal settennato presidenziale, concesse a Spadolini addirittura il privilegio di anticipare le pagine mirabili delle sue Prediche inutili.

Tredici anni. Poi frequenti ritorni, in occasioni politiche e culturali, fino alla laurea honoris causa in Storia per i 900 anni dell’Ateneo. E le testimonianze gelosamente conservate nella casa-museo sulla collina fiorentina di Pian dei Giullari: la biblioteca carducciana, la libreria in noce che Attilio Monti gli donò togliendola dalla stanza della direzione, le incisioni, i disegni e la straordinaria natura morta che Giorgio Morandi dipinse per lui.

*Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia